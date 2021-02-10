Тренерский штаб назвал состав сборной России по конькобежному спорту, который примет участие в Чемпионате мира. В него вошли 8 женщин и 11 мужчин.
- Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова, Ольга Фаткулина, Анастасия Григорьева, Елизавета Голубева, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елена Еранина,
- Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Сергей Трофимов, Александр Подольский, Даниил Беляев, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Данила Семериков, Даниил Алдошкин
Чемпионат мира 2021 пройдёт в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля.
Череповчане Евгения Лаленкова и Артем Арефьев примут участие в Чемпионате мира по конькобежному спорту
Тренерский штаб назвал состав сборной России по конькобежному спорту, который примет участие в Чемпионате мира. В него вошли 8 женщин и 11 мужчин.
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