В Череповце дворник нашла чужую банковскую карту и потратила с неё деньги

В Череповце полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 35-летней местной жительницы. Она рассказала, что потеряла визитницу с картами возле магазина, а после стала получать сообщения о списании средств с её счёта. Сумма ущерба составила около 31 тысяч рублей. Подозреваемой в краже оказалась 31-летняя череповчанка, которая работает дворником.

«При допросе женщина призналась, что при уборке дворовой территории нашла визитницу с банковскими картами. Там же она нашла и информацию с паролями. Подозреваемая не стала сообщать о находке и использовала денежные средства в личных целях», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.