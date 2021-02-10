Идеи по благоустройству берегов Золотухи принимают от жителей в администрации Вологды

10.02.2021 [Общество]
Идеи по благоустройству берегов Золотухи принимают от жителей в администрации Вологды

Администрация Вологды объявила о сборе идей жителей по благоустройству берега реки Золотухи. 

— Уже рассказывал вам о решении сделать зону у реки Содемы (или Золотухи) благоустроенным местом отдыха вологжан. В ближайшие полгода будем приводить в порядок ливневую систему, в местах сброса в реку. Готовить документы для заявки на участие в федеральной программе по очистке и углубление самой реки. Параллельно, к этой территории присматриваются архитекторы. Вы можете помочь им создать отличный проект, — пишет мэр Сергей Воропанов. 

О том, какими должны быть берега Золотухи, какие активности и зоны должны там быть, можно написать в специальной гугл-форме.

 

Тэги: благоустройство. проекты
Фото со страницы Сергея Воропанова в соцсети

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