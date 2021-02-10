Единое городское расписание автобусов создадут в Череповце

В Череповце создают единое городское расписание, чтобы автобусы, идущие в одном направлении, не приходили одновременно.

— Ситуация: вы хотите уехать от Дворца химиков в сторону Краснодонцев. Метров за 100 до остановки видите, как туда подъезжают 18, 5 и 12 маршруты. В этот момент вы понимаете, что ближайшие минут 15-20 пройдут в ожидании следующего автобуса. После введения единого расписания такие проблемы должны уйти в прошлое, — пишет в соцсети мэр Вадим Германов.

По словам Германова, специалисты анализируют и наполняемость автобусов, чтобы понять, где машин необходимо добавить. Подготовлены графики соответствия пассажиропотока количеству транспорта. Предельной считается наполняемость автобуса в 50%.

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В мэрии отмечают, что единое расписание должно заработать в течение ближайших месяцев. Сначала оно будет касаться только будних дней, затем субботы и воскресения. На финальном этапе отдельное расписание появится для пятницы.