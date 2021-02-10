В Чагодощенском районе женщину, избивавшую дочь и принудившую её украсть кошелёк, осудили условно

В Чагодощенском районе суд огласил приговор 41-летней местной жительнице, признанной виновной в истязании несовершеннолетней дочери, вовлечение девочки в совершение преступление и краже с незаконным проникновением в жилище потерпевшего.

Как newsVO сообщал ранее, с декабря 2018 года по октябрь 2019 года, обвиняемая избивала свою 16-летнюю дочь «из личной неприязни и ложно понимаемых методов воспитания».

«03.01.2020 обвиняемая узнав, что знакомый из соседней деревни получил пенсию и хранит деньги у себя в доме, используя зависимое от нее положение своей несовершеннолетней дочери, угрожая прекратить обеспечивать девочку одеждой и едой, а также причиняя побои, заставила подчиниться и совершить кражу кошелька у пенсионера с наличными в сумме 13,5 тыс. рублей. Деньги женщина забрала себе», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Приговором суда женщине назначено наказание в виде трёх лет и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. В течение этого времени осуждённая должна доказать своё исправление, а иначе отправится в колонию.