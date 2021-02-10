Выставка акварелей Любови Борисовой работает в Череповце

10.02.2021 [Культура]

Выставка акварелей художницы Любови Борисовой работает в галерее «Ренуар» в Череповце.

В экспозицию вошли студийные и пленэрные работы: ландшафтные и архитектурные пейзажи, цветочные натюрморты и жанровые композиции, выполненные на пленэрах в Костроме, усадьбе Куркино, в Череповце, Белозерске, Харовске, Устюжне, в Карелии, Владимировке, Кириллове, в Кижах.

– Художник работает в акварельной технике, сочетая классическую школу с собственными авторскими приёмами, – говорится о мастере в анонсе мероприятия. – Любимая тема автора-городские пейзажи. Любовь старается уловить характер и колорит каждого города. 

Любовь Борисова родилась в Сыктывкаре. В 1985 году её семья переехала в Череповец. Здесь Любовь училась в Детской художественной школе № 1 г. Череповца, участвовала во многих конкурсах и выставках, занималась в Мастерской акварели под руководством В. В. Толстовой. В 2001 году поступила в Череповецкий государственный университет на художественно-графический факультет, который закончила с красным дипломом. В 2007 году получила специальность в области компьютерной графики и web-дизайна в ВоГТУ. 

С 2010 года – член Союза художников России и Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. 

Работы Любови Борисовой находятся в музеях области и в частных коллекциях России и Европы.

Посетить выставку можно по адресу: Череповец, Советский проспект, 67а, 2 этаж, телефон: +7 (921) 252-30-58.

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