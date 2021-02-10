Житель Белозерска отправится в колонию за повторное пьяное вождение

В Белозерске суд огласил приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в повторном пьяном вождении.

По материалам дела, инцидент произошёл 13 октября 2020 года. Обвиняемый с другом приехал на городской пляж, где вместе они выпили бутылку водки и 1,5 литра пива. После они оставили машину на парковке и отправились домой, но некоторое время спустя, подсудимый решил перегнать автомобиль на другое место и заблудился.

«Когда он заметил, что за ним едет патрульный автомобиль с проблесковыми маячками, то сразу остановился. К нему подошли два сотрудника полиции, представились, попросили документы на автомобиль. Он пояснил, что документов у него их нет, так как машина друга, а он лишь хотел ее перегнать. Из разговора они поняли, что он пьяный, сам он это отрицать не стал. Водительского удостоверения он никогда не имел, на права нигде не учился», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Выяснилось также, что у мужчины уже имелась непогашенная судимость за пьяное вождение. С учётом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, осуждённому назначено окончательное наказание в виде года и двух месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.