Фирму, устанавливавшую новогодние ели в Вологде, оштрафовали на 360 тысяч рублей

Администрация Вологды не выплатит подрядчику, устанавливавшему в городе новогодние ели, 360 тысяч рублей. Причина — невыполнение компанией «Опт-строй» условий госконтракта.

По словам чиновников, фирма должна была привезти и установить в городе две двадцатиметровые и 19 девятиметровых елей, а также закупить украшения гирлянды и 2 тысячи новогодних шаров. В результате подрядчик так и не установил деревья на главных площадях, а в микрорайоны привез не все ели.

«Компания „Опт-строй“ не установила в центре Вологды две 20-метровые ели. В микрорайонах города были установлены 14 деревьев из 19, причем только восемь соответствовали техзаданию. Дендрологи провели исследование и выяснили, что у деревьев неплотная ажурная крона, диаметр меньше 20 сантиметров — это нарушения», — цитирует новостной сайт городской администрации вологда.рф слова председателя комиссии по мониторингу закупочной деятельности Общественного совета Вологды Юлии Головкиной.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за того, что „Опт-строй“ так и не поставил живую ель на площади Революции, администрация Вологды в конце прошлого года потратила 3 789 000 рублей на покупку туда искусственной новогодней ёлки. Это стоимость самого 20-метрового дерева и украшений. За установку новогодней ели город заплатил 716 621 рубль.