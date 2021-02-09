Госдолг Вологодской области составляет 15,7 млрд рублей

По состоянию на 1 января 2021 года объем государственного долга Вологодской области составляет 15,7 млрд. рублей. Это 24,7 % от собственных доходов областного бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2020 году объем госдолга практически не изменился. Если по данным на 1 января 2020 года он равнялся 15, 716 млрд рублей, то на 1 декабря 2020 года - 15,708 млрд. рублей. Губернатор Вологодской области поручил в 2021 году сократить объем госдолга не менее чем на 5%.

Как ранее сообщал NewsVo, в 2018 году областные власти планировали, что к 2022 году госдолг региона составит 16% от налоговых и неналоговых доходов бюджета, или 10, 7 млрд рублей.