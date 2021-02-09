В Кадуе пойманный с поддельным свидетельством автоинструктор съел его в полиции

Суд вынес приговор жителю Кадуя за покупку и использования поддельного свидетельства автоинструктора. Фальшивый документ мужчина съел, когда его доставили в полицию.

В материалах дела говорится, что в 2019 году подсудимый незаконно купил «у не установленного дознанием лица» свидетельство автошколы о прохождении обучения и аттестации по специальности: «Педагогические основы мастера производственного обучения по практическому вождению автомобиля категории „В“». При этом фактически обучения в автошколе мужчина не проходил и квалификационные экзамены не сдавал.

— Исполняя обязанности мастера производственного обучения, 23 ноября 2019 года подсудимый проводил практическое занятие с кандидатом в водители на учебном автомобиле. В 14.40 на ул. Молодежной в п. Кадуй Вологодской области его остановил участковый уполномоченный полиции. Подсудимый предъявил ему заведомо поддельное свидетельство. Сомневаясь в подлинности документа, участковый изъял свидетельство, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

«Автоинструктора» доставили в полицию. Там он вырвал у участкового содержимое свидетельства и съел. На свидетельстве осталась часть печати, фотография, дата выдачи.

Экспертиза показала, что подписи в свидетельстве выполнены не представителями автошколы, а другими людьми. Кроме того, выяснилось, что дата выдачи документа совпадает с периодом, когда подсудимый отбывал наказание в колонии.