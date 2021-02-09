Восемь медалей завоевали вологжане на соревнованиях по фигурному катанию «Созвездие»

3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали завоевали спортсмены из Вологодской области на соревнованиях по фигурному катанию «Созвездие». Турнир прошел в городе Ковров Владимирской области 6-7 февраля. В нем приняли участие фигуристы из 14 городов России.

Победителями соревнований среди вологжан стали Виктория Силинская (юный фигурист), Вадим Носков (3-й юношеский разряд) и Екатерина Цепелева (2-й юношеский разряд). Отметим что все победители занимаются в ДЮСШ по зимним видам спорта города Вологды.