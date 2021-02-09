Выставка живописи Екатерины Крыловой работает в Череповце

Выставка живописи Екатерины Крыловой открылась в Центральной городской библиотеке имени Верещагина в Череповце.

Екатерина Крылова родилась в Харовске, закончила с отличием кафедру Художественного образования ЧГУ, сейчас живёт и работает в Череповце.

– Ещё учась в институте я познакомилась с объединением художников Вологодской области «Перспектива», и благодаря этому узнала о всех прелестях пленэров и, конечно, подчерпнула немало знаний и творческих навыков, – рассказывает Екатерина.

Сейчас художница работает в двух направлениях: живопись и графические зарисовки. Последнее переросло в сувенирную продукцию.

– А живопись отражает всю мою жизнь – поясняет Екатерина. – Я пишу город, в котором живу. Очень люблю Череповец за его контрасты, за то, что можно пойти и написать старинные улочки, разлив рек, мост... А можно, устав от классической архитектуры, поехать поближе к заводу – писать там трубы, дым стремящиеся вверх, трамвайчики и градирни, возвышающиеся над дорогой.

Этюдник Екатерина берёт с собой в каждое путешествие, поэтому где бы она ни была - всё это можно увидеть в её работах.

Посетить выставку можно до 28 февраля по адресу: Череповец, бульвар Доменщков, 32, фойе первого этажа.

Вход свободный.

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