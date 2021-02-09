Этнокультурный центр открылся в Бабаево

Этнокультурный центр открылся в райцентре Бабаево Вологодской области. Как сообщает сайт cultinfo.ru, учреждение займется сохранением и популяризацией традиционной народной культуры, исследовательской работой и развитием туристического потенциала района.

Новый центр разместился в одном из залов бывшего ДК железнодорожников. Директором стала Вера Иванова, которая ранее возглавляла Бабаевский центр культурного развития.

– Центр занимается сбором, сохранением, изучением и возрождением культур народов, проживающих в Бабаевском районе Вологодской области, – говорится на странице центра.

На данный момент в штате нового учреждения семь сотрудников.

– Фольклор, народные обычаи и обряды, устное народное творчество, промыслы и ремесла, этнография народов, проживающих на территории Бабаевского района, краеведение и туризм теперь находятся в сфере пристального внимания сотрудников центра, – сообщает cultinfo.ru. – В учреждении также будут проходить выставки работ мастеров народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства и самодеятельных художников.

С 8 по 28 февраля в новом этнокультурном центре работает персональная выставка мастера народной куклы Ирины Людвиг (0+). Посетить её можно по адресу: Вологодская область, Бабаево, ул. Советская, д.23.

