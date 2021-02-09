Персональная выставка кружевницы Натальи Крюковой открылась в Вологде

Персональная выставка мастера народных промыслов по кружевоплетению Натальи Крюковой открылась в центре ремёсел «Резной палисад» в Вологде.

– Наталья Федоровна родилась и выросла в посёлке Рубцово Вологодского района, – рассказывается о мастерице на странице ДК «Речник». – Решение связать свою жизнь с кружевоплетением было взвешенным и сознательным. После 8 класса будущая мастерица поступила в Профессиональное училище № 15 на отделение кружевоплетения. Будучи студенткой, Наталья Федоровна добилась высоких результатов в обучении и с каждым днем все больше влюблялась в промысел. Как лучшую ученицу ее направили на дальнейшее обучение в Московское художественное училище им. Калинина. Освоив специальность художника по кружеву, Наталья Федоровна вернулась в родной город и устроилась на работу в свое училище.

В 1980 году кружевное панно Натальи Крюковой «Олимпиада-80» было удостоено бронзовой награды на выставке ВДНХ в г. Москва. В 1997 году Наталье Федоровне присвоена 1 квалификационная категория и звание «Мастер - золотые руки». Наталья Федоровна постоянно участвует в городских и областных конкурсах, выставках, ярмарках, а также фестивале кружева "VITA LASE" и фестивале народных промыслов и ремесел «Город Ремесел».

Посетить выставку можно до 7 марта в «Резном палисаде» по адресу: Вологда, Засодимского, 5, ежедневно с 10:00 до 19:00.

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