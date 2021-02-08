Вологжанин сдал чужой КамАЗ в металлолом

08.02.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу КамАЗа, принадлежащего 38-летнему местному жителю. Мужчина пояснил, что три года назад оставил грузовик на стоянке, так как лишён водительских прав. Придя проверить машину, он не нашёл её на месте. Потерпевший оценил сумму ущерба в 250 тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 40-летний знакомый владельца. Его задержали.

«Задержанный дал признательные показания, пояснив, что идея украсть КамАЗ у него возникла, когда потерпевший предложил ему купить грузовой автомобиль или взять в аренду. Посмотрев КамАЗ, он понял, что транспорт потребует значительных материальных вложений. Пообещав другу подумать над предложением, подозреваемый взял у него документы на автомобиль, составил поддельный договор купли-продажи, отправился к месту стоянки большегруза, вызвал эвакуатор и отвёз большегруз в пункт приема металлолома, выручив за него 99 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологде.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, грузовики

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