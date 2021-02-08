В Верховажском районе осудили мошенницу, которая брала у знакомых деньги в долг и не возвращала

В Верховажском районе суд огласил приговор местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве.

Как установлено судом, в 2018–2019 году женщина одолжила у трёх знакомых крупные суммы для проведения сделок с недвижимостью. Она заверила потерпевших, что вернёт деньги после продажи квартиры, но так и не сделала этого. Сумма ущерба составила 610 000 рублей. Гражданские иски потерпевших о возврате денег удовлетворены.

Осуждённой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.