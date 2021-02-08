Премьера спектакля «Мальчик примерный. Весело» состоится в вологодском Доме актёра 11 февраля

08.02.2021 [Культура]

Премьерные показы спектакля «Мальчик примерный. Весело» пройдут в Вологодском Доме актёра 11 и 12 февраля.

Это моноспектакль по пьесе московского актёра Павла Конивца в постановке Ольги Пакэтт. Главную и единственную роль исполняет Сергей Закутин.

– Герой спектакля – человек, на героя, кстати, не похожий вовсе. Со своими страхами и вопросами. – говорит о спектакле его автор Павел Конивец. – Взрослея, он рос по чёрточкам, которые делала мама на дверном косяке. И вот человек по этим чёрточкам, как по ступенькам, идёт обратно в детство. Как будто отправляется за счастьем. Как в сказке. Потому что хочется, чёрт возьми, хочется, чтобы как в сказке – «долго и счастливо»! Он идёт по чёрточкам, вспоминая.

Показы спектакля пройдут 11 и 12 февраля в 19:00 в Вологодском Доме актёра по адресу: Вологда, Ленинградская, 4.

Приобрести билеты можно в доме актёра, по телефону (8172) 21-16-00 и на сайте concertvologda.ru.

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