Выставка пейзажей рыбинской художницы Майи Гусариной работает в Череповце

Персональная выставка «Северная симфония» художницы из Рыбинска Майи Гусариной работает в Выставочном зале в Череповце.

В основном здесь представлены пленэрные работы, написанные в селе Вятском, в Кимже, в творческой поездке по Архангельской и Вологодской областям, а также в Кенозерье.

– Я была очарована этим озерным краем, увидела первозданную красоту, влюбилась в нее и удивилась тому, что совсем недалеко находится такое прекрасное место, потрясающее по красоте. Ощутила, насколько мы не ценим то, что у нас есть, как не понимаем хрупкость природы. Я наслаждалась простором и тишиной и писала с большим удовольствием, — рассказала на открытии выставки художница.

Помимо пейзажей и натюрмортов, на выставке представлены фантазийные картины.

– Это практически сказочные работы, – говорится в анонсе мероприятия. – Каждая картина настолько оригинальна и самодостаточна, что кажется, им должны быть «тесно» в соседстве друг с другом, но мастерство художника, тонко чувствующего и вдумчивого, находит то самое созвучие, которое трогает сердца и души зрителей.

Майя Гусарина родилась Костроме. Закончила Ярославское художественное училище. Член союза художников с 1998 года. Участник рыбинских городских, региональных, всероссийских и международных выставок. Награждена бронзовой медалью за вклад в отечественную культуру.

Посетить выставку можно до 28 февраля в Выставочном зале по адресу: Череповец, ул. Юбилейная, 36. Режим работы: вторник – воскресенье с 10:00 – 18:00, среда с 11:00 – 20:00. Выходной – понедельник.

Стоимость: 80 рублей – полный билет, 60 рублей – льготный, 70 рублей – социальный (для пенсионеров).

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