Пенсионерка из Вологодского района перевела мошенникам более полумиллиона рублей

69-летняя жительница деревни Васильевское Вологодского района стала жертвой мошенников. Она рассказала, что неизвестный, представившийся работником службы безопасности банка, в телефонном разговоре сообщил ей о подозрительных операциях по её карте.

«Для того, чтобы уберечь свои накопления от преступных посягательств необходимо снять все денежные средства с банковских счётов и внести их на новый безопасный „резервный счет“. Заявительница отправилась в ближайшее отделение банка, где сняла более 230 тысяч рублей личных сбережений и перевела на счет мошенников», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

После, по указаниям собеседника, пенсионерка оформила кредиты в двух банках на общую сумму в 300 тысяч рублей. Эти деньги она также перевела на указанные злоумышленником счета.