45-летний житель Никольска задержан по подозрению в убийстве знакомого

В Никольске следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомого.

По версии следствия, инцидент произошёл в доме 46-летнего потерпевшего на улице Яшина. Мужчины поссорились, и подозреваемый ударил хозяина дома ножом, который взял на кухне. Пострадавший скончался на месте происшествия.

«На месте происшествия следователями СКР изъяты следы преступления, в т. ч. следы крови и обуви, а также обнаруженное орудие преступления. Подозреваемого задержали по месту жительства его сына», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.