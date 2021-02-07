Череповчанин угнал автомобиль матери и устроил ДТП с пятью машинами

В Череповце задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в угоне.

Полицейским поступила информация о ДТП на улице Металлургов. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что виновник происшествия — водитель автомобиля «Шевроле» — столкнулся с пятью машинами и сбежал. Владелицей авто оказалась 65-летняя череповчанка. Женщина рассказала, что угон совершил её сын.

«Как выяснилось, молодой человек 1996 г. р., не имея водительского удостоверения, втайне от матери взял ключи от её автомобиля, чтобы покататься по городу, но в одном из дворов застрял в снежной колее. Когда очевидцы попытались помочь ему вытащить транспортное средство, он совершил столкновение с другим автомобилем, который задел остальные», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.