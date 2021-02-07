Хоккейная «Северсталь» обыграла московский «Спартак» со счетом 5:2

07.02.2021 [Общество]

5 декабря прошел один из ключевых матчей за попадание в плей-офф КХЛ - череповецкая «Северсталь» принимала московский «Спартак».

«Северсталь» открыла счет в первом периоде, когда Егор Морозов оказался первым на добивании, и с близкого расстояния "расстрелял" ворота "красно-белых". Во второй двадцатиминутке череповчанам дважды удалось реализовать большинство, сначала Даниил Вовченко точным броском завершил комбинацию «Северстали», а затем Александр Петунин довел преимущество "желто-черных" до трех шайб.

В начале третьей двадцатиминутки «Спартаку» удалось сократить счёт до минимума. Но в последнюю пятиминутку матча хозяевам удалось вернуть своё преимущество в три шайбы. Сначала Александр Петунин оформил дубль, а затем Владислав Кодола шайбой в пустые ворота 5:2. «Северсталь» одержала важнейшую победу, над прямым конкурентом, и ещё на шаг приблизилась к заветной цели, плей-офф "Кубка Гагарина".

«Северсталь» после этой победы вышла на чистое 6 место Западной конференции, при равном количестве игр по очкам обошла минское «Динамо» и чеховский «Витязь». Следующий матч череповчане проведут завтра, на своём льду примут московское «Динамо», за которое сейчас играют Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий.

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