19-летняя череповчанка украла 200 долларов у случайного знакомого в сауне

В Череповце полицейские задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже денег у случайного знакомого.

Потерпевший пояснил, что накануне познакомился с девушками в одном из увеселительных заведений города. Продолжить общение компания решила в сауне. На следующее утро он обнаружил пропажу 200 долларов.

«Девушка дала признательные показания, пояснив, что рассчитывала на то, что новый знакомый не заметит пропажи денег, так как был сильно пьян. Обменяв деньги в банке на рубли, череповчанка потратила все на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.