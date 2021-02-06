«Без срока давности»: в Вологде откроется выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны

Выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны откроется в Вологде. Материалы экспозиции рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности».

«Только на региональном уровне в рамках проекта выявлено и систематизировано около 7000 архивных документов. Это свидетельства преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР. К работе подключились 47 архивных учреждений и порядка 450 представителей региональных государственных архивов, отделений Российского исторического общества и ученых-историков ведущих российских вузов», — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области

Открытие состоится в ОУНБ им. Бабушкина 8 февраля в 17 часов. Из-за ограничений на посещение массовых мероприятий, будет организована прямая трансляция презентации.

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