В Тарноге работница магазина отговорила пенсионерку переводить деньги мошенникам

55-летняя жительница Тарногского района пострадала от действий мошенников. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился работником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит.

«Находясь в стрессовой ситуации, по указаниям звонившего, женщина отправилась на такси в отделение банка в Тарноге, и оформила кредит на своё имя на сумму более одного миллиона рублей. Далее звонивший убедил, что необходимо снять все денежные средства и перевести на новые резервные счета. Женщина пришла в ближайший торговый центр, где через терминал за 4 операции перевела 60 тысячи рублей на неустановленный счет, после чего к встревоженной женщине подошла сотрудница магазина. Узнав в чем дело, она сообщила, что пенсионерка стала жертвой мошенников», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки полицейские зарегистрировали шесть заявлений от жителей Вологодской области, ставших жертвами мошеннических действий. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.