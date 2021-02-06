Житель Череповецкого района угнал грузовик фирмы, в которой раньше работал

В Череповецком районе полицейские раскрыли угон грузового автомобиля «МАЗ». Машина пропала с производственной площадки в селе Шухободь. Грузовик нашли брошенным недалеко от места угона.

Личность подозреваемого установили по оставленному в салоне машины телефону и записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 30-летний бывший работник фирмы, которой принадлежит машина. Мужчину задержали, и он признался в содеянном.

«Задержанный рассказал оперативникам, что накануне решил сходить в баню, которая расположена на территории производственной площадки, но по пути передумал. Вернуться обратно он решил на машине, на которой раньше работал. Зная, где находятся ключи от транспорта, мужчина завел двигатель и направился в сторону дома, но по пути в грузовике сгорело сцепление, и автомобиль заглох», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.