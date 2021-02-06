В Устюжне 14-летний подросток напал и ограбил прохожего

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Устюжны, подозреваемого в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. По версии следствия, инцидент произошёл на улице Интернациональной вечером 21 декабря 2020 года.

«Он подставил подножку 44-летнему мужчине, толкнул его в спину, повалив на землю, после чего выхватил из рук потерпевшего пакет с находящимися в нем продуктами питания, кошельком с денежными средствами в размере 500 рублей и иными предметами. С похищенным имуществом подросток скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Пакет нашли недалеко от места происшествия, однако денег в нём не было. Расследование дела продолжается. Подозреваемому грозят обязательные работ или до семи лет лишения свободы.