Череповчанин заказал решение контрольных работ у мошенника из Тюмени

33-летний житель Череповца пострадал от мошеннических действий. Он рассказал, что заочно учится в университете и из-за занятости не мог подготовиться к сдаче очередной сессии. Мужчина нашёл в социальной сети объявление об оказании услуги по решению контрольных работ и связался с его автором. Тот запросил у него 4 500 рублей, а получив деньги, перестал выходить на связь.

Полицейские установили, что деньги были перечислены на счёт 30-летнего ранее судимого жителя Тюмени. Мужчину задержали. Он признался в содеянном и сказал, что хотел таким образом подзаработать. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.