В Бабаевской ЦРБ заменили унитаз после выхода в интернете ролика о разрухе в медучреждении?

4 февраля журналист Сергей Городишенин на своей странице в соцсети опубликовал видео из Бабаевской ЦРБ. В ролике рассказывается о том, что медучредждению давно требуется ремонт: сняты ржавая ванная и разломаный унитаз. На машинах "скорой помощи" стоит лысая резина, со здания хирургического отделения никто не убирает большие сосульки, а морг вообще сдан в аренду.

— На крайний случай рядом есть морг, где трупы хранят. Морг сдается в аренду больнице, поэтому если вы испустили дух в этой больничке, то родственникам вашим придется заплатить по 500 рублей за каждый день нахождения вашего бренного тела в этом здании. Пару дней полежали — родственник выложит уже косарик. Бизнес, ничего личного, — рассказывает Городишенин.

На следующий день, 5 февраля, журналисту написали из Бабаево и рассказали, что в больнице начались ремонтные работы. Во второй половине дня департамент здравоохранения Вологодской области уже оставил в комментарии к записи Городишенина фото и поспешил опровергнуть факты. Так, например, чиновники обратили внимание, что видео из санитарной комнаты и из мужского туалета сняты еще летом, и выложили свежие фотографии. Но в ролике и не было утверждения, что это зимнее видео. А на снимках департамента унитаз и ванная такие белые и чистые, что создается впечатление, что первый только заменили, а вторую - покрасили. Со шланга унитаза даже не успели отклеить этикетку - обратите внимание.

Слева - скриншоты видео со страницы Городишенина, справа - фотографии департамента здравоохранения

По данным департамента, ремонты в учреждении будут продолжены.

— Информация о морге, сданном в аренду и взимания платы за него недостоверная. По информации администрации ЦРБ, в аренду сдано помещение хозяйственного корпуса Индивидуальному предпринимателю Вдовину С. Н., который использует его по назначению — размещен прощальный зал и оказываются ритуальные услуги, — отмечают в департаменте.

Информация о «лысой» резине машин скорой помощи, по версии департамента, тоже недостоверная: «автотранспорт учреждения, осуществляющий выезд за пределы района для транспортировки пациентов в лечебные учреждения, оснащен зимней резиной». Интересно, а по району на какой резине ездят?

Городишенин рассказал NewsVo, что готовится выпустить второе видео с ответами департаменту.

Ранее NewsVo сообщал, что в декабре 2019 года в Бабаевской ЦРБ с красной лентой запустили в работу новый лифт. Прежний не работал в учреждении с момента установки в 1994 году.