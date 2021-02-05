Вологжанин Илья Марсов завоевал бронзу Всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического оружия

05.02.2021 [Спорт]

Вологжанин Илья Марсов стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического оружия, которые проходили в Ижевске с 31 января по 8 февраля.

В стрельбе из мелкокалиберной винтовки из трех положений с 50-метрового расстояния среди смешанных пар, вологжанин Илья Марсов занял третье место вместе с представительницей хабаровского края Аленой Низкопашкой. В "бронзовом" финале смешанная пара из Вологды и Хабаровска была сильнее ещё одной объединенной пары Московской области и Санкт-Петербурга, Полины Хорошевой и Кирилла Григорьяна 33:27.

Победу в этой дисциплине одержали представители Архангельской области, на втором месте Удмуртия.

Тэги: стрельба

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