При покупке тормозной системы череповчанин перевёл мошенникам 50 тысяч рублей

26-летний череповчанин стал жертвой мошенников. Потерпевший рассказал, что хотел купить тормозную систему для своей машины. Для этого он нашёл объявление о продаже подходящих ему запчастей в интернете и перевёл продавцу 50 тысяч рублей. Спустя неделю, так и не получив покупку, молодой человек понял, что его обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали семь заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 98 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД РФ.