Вологжанин взыскал более 32 тысяч рублей с детского сада, воспитанник которого повредил его машину

05.02.2021 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел иск местного жителя к МДОУ № 3 «Воробушек», 3-летний воспитанник которого кидал камни в его машину. Ответчиком по иску также выступила воспитатель детского сада, наблюдавшая в тот день за ребёнком.

«Днем 27 марта 2020 года Игорь находился дома на ул. Гагарина в Вологде и услышал, как на его автомобиле Opel Astra сработала сигнализация. Он вышел на улицу и увидел повреждения крыши и капота автомашины. Поскольку рядом у забора детского сада бегали дети, он подошел к воспитателю МДОУ № 3 (ул. Гагарина, д. 82 А) Александре для выяснения причин происшествия. Та ему ответила, что ребята кидают камни в автомашины, она их просила так не делать», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Проверка показала, что своими действиями мальчик повредил машину. Эксперты оценили ущерб в 30 123 рубля.

В суде истец рассказал, что воспитатель была не против самостоятельно возместить ущерб, причём, они договорились о сумме, которая была существенно меньше той, что установила экспертиза, но после отказалась.

«По мнению представителя МДОУ № 3, неправомерные действия самого истца привели к возникновению у него имущественного ущерба, поскольку он оставил автомобиль на длительную стоянку в непосредственной близости от дошкольного учреждения, чем нарушил установленные правила парковки. Мировой судья счел доводы ответчика необоснованными, поскольку за забором детского сада длительное время имеется стихийная парковка, что не оспаривала и представитель учреждения», — также говорится в сообщении пресс-службы

Приняв во внимание то, что ребёнок причинил вред автомобилю потерпевшего, находясь под надзором детского сада, суд взыскал с МДОУ № 3 «Воробушек» 32 600 рублей компенсации затрат на ремонт и оплату технической экспертизы в пользу истца. Решение вступило в законную силу.

Тэги: машина, повреждение имущества, ребенок, иск

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