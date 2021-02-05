Двое вологжан украли вещи соседа по общежитию, пока тот переезжал

В Вологде полицейские раскрыли кражу имущества местного жителя. Потерпевший рассказал, что переезжал из общежития на улице Ударников в другую квартиру. Он вытащил вещи на лестничную площадку, погрузил часть из них в машину и перевёз.

«Приехав за очередной партией, мужчина обнаружил, что часть вещей бесследно исчезла. Сумму ущерба заявитель оценил в 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемыми в краже оказались ранее судимые соседи потерпевшего — 29-летняя женщина и 28-летний мужчина. Их задержали. Они признались в содеянном и пояснили, что уже успели продать часть украденного. Остальное изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.