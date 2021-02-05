В Сокольском районе пропавшего без вести мужчину нашли погибшим

В Сокольском районе следователи проводят проверку по факту гибели 57-летнего местного жителя, тело которого нашли недалеко от села Биряково 4 февраля. Сожительница мужчины заявила, что мужчина ушёл из дома ещё 31 января и не вернулся.

«Осмотрев погибшего, следователи СКР обнаружили явные признаки переохлаждения. Как выяснилось, мужчина оставался у приятеля, с которым употреблял спиртное, и от него ушел в ночь на 02.02.2021 в состоянии сильного опьянения, из-за которого мог потерять способность правильно ориентироваться в пространстве», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.