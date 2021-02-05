В Череповце суд арестовал пьяного хулигана, который пытался прорваться на автовокзал без досмотра

В Череповце полицейские задержали пьяного 39-летнего жителя Устюженского района, который пытался прорваться в здание автовокзала, минуя досмотр. Инцидент произошёл 1 февраля.

«Сотрудники полиции выяснили, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал на требование сотрудников транспортной безопасности провести досмотр. Гражданин попытался прорваться в зону ТБ без досмотра, при этом оказал сопротивление инспекторам дежурной смены», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Материал по нарушению требований ТБ передан по месту жительства нарушителя. По делу о мелком хулиганстве суд назначил мужчине меру пресечения в виде административного ареста на срок до трёх суток.