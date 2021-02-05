Театрализованное представление для младших школьников проведёт Музей кружева в Вологде 7 февраля

Театрализованное представление «Кружевная сказка» проведёт 7 февраля вологодский Музей кружева.

– Приглашаем на «девичьи» посиделки наших маленьких посетителей и их родителей. Под неспешный звон коклюшек, старинные песни, сказания, игры, вы узнаете историю вологодского кружева и окажетесь в настоящей «Кружевной сказке», – говорится в анонсе мероприятия.

Начало мероприятия 7 февраля в 14:00 в Музее кружева по адресу: Вологда, Кремлёвская площадь, 12. Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону: (8202) 72-25-11.

Билет на занятие для детей – 100 рублей, для пенсионеров – 80 рублей, для взрослых – 120 рублей.

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста.

