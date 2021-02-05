Новый сезон начался в театре теней «Светлячок» при детской библиотеке в Вологде

В феврале начался новый сезон в театре теней «Светлячок» при Вологодской областной детской библиотеке.

В этом театре дети знакомятся с историей театра, под руководством педагога создают декорации и ставят спектакли.

– На следующих занятиях мы будем мастерить реквизит: декорации, фигурки персонажей и ширму, а также проводить речевую разминку, работать с текстом, – сообщается на странице библиотеки.

Занятия проводятся бесплатно по четвергам в 15:00 в Вологодской областной детской библиотеке по адресу: Вологда, Советский проспект, 20. Телефон для записи: (8202) 72-00-72.

Возраст участников: 7-10 лет.

