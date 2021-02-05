Суд вынес приговор двум мужчинам, признанным виновными в убийстве жителя Никольского района

05.02.2021 [Происшествия]

36-летнего жителя Череповца и 39-летнего жителя Вологды областной суд признал виновными в убийстве жителя деревни Ермаково в Никольском районе.

— Суд назначил наказание: жителю Череповца — в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, жителю Вологды — в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, оба подсудимых должны выплатить сестре погибшего по 500 тысяч рублей, а также возместить расходы на погребение.

Как ранее сообщал NewsVo, мужчина из деревни Ермаково пропал 9 мая, в ходе поисковой операции его тело с признаками насильственной смерти обнаружили на следующий день в пяти километрах от деревни, у кромки реки Каменка.

— Дом пропавшего мужчины оказался открыт, а на крыльце следователи обнаружили следы крови. В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий следователям СКР и полицейским удалось установить личности двух мужчин 1985 г. р. и 1981 г. р., подозреваемых  в причастности к гибели жителя деревни. Ими оказались приехавшие из Вологды и Череповца на майские праздники родственники местных жителей, не ладившие с погибшим до его смерти, — сообщало ранее СУ СК РФ по Вологодской области. 

По версии обвинения, вечером 8 мая 2020 года пьяные подсудимые пришли к жителю Ермаково за спичками. На крыльце дома они поссорились, в итоге приезжие избили хозяина руками и ногами. Тот пообещал обратиться в полицию, и тогда подсудимые задушили мужчину предметом из гибкого материала, который в ходе следствия найден не был. 

— Вину в совершении преступления, предусмотренного п. а. ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), оба подсудимых признали. Однако вину в убийстве они перекладывали друг на друга, — сообщает пресс-служба судов.

Присяжные единодушно признали их виновными в совершении преступлений, но заслуживающими снисхождения. 

Тэги: убийство

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