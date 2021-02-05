В Тотьме студент колледжа украл ноутбук соседа по общежитию

В Тотьме полицейские раскрыли кражу ноутбука из комнаты общежития студента политехнического колледжа. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 16-летний сосед потерпевшего из Нюксеницы. Его задержали.

«В беседе с полицейскими подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что зашел в комнату к соседям, чтобы попросить сигарет, но в комнате никого не оказалось. Забрав ноутбук, который лежал на столе, он уехал к себе домой в Нюксеницу», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области