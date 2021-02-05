Жительницы Сокола будут рожать в Вологде: работа местного отделения родовспоможения приостановлена

05.02.2021 [Общество]

В Сокольской ЦРБ из-за отсутствия врача-анестезиолога приостановили работу отделения родовспоможения. Акушер-гинеколог после осмотра будет отправлять рожениц в Вологду, в областной перинатальный центр. 

— Мы приостановили оказание помощи при родовспоможении в Сокольской ЦРБ в связи с те, что там в настоящее время нет анестезиолога, который должен входить в состав бригады при оказании помощи женщинам при родоразрешении. Это временное явление, которое случилось. Расстояние небольшое от Сокола до Вологды. Это требование министерства здравоохранения, чтобы при оказании помощи при родоразрешении была полная бригада специалистов: акушер-гинеколог, анестезиолог и педиатр. Как только ситуация у нас улучшится, я думаю, что всё мы возобновим, — отчитались специалисты департамента здравоохранения Вологодской области в ходе одного из оперштабов в правительстве региона, состоявшемся в январе. 

В центральной районной больнице «Премьеру» рассказали, что, если роды будут уже «в ходу», то в этом случае экстренную помощь в Соколе всё же окажут. Во всех остальных случаях будут возить в Вологду. Когда в ЦРБ примут на работу анестезиолога, пока не ясно. Ориентировочный срок - сентябрь. 

Тэги: роддом

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде перекрыли тротуар у здания правительства области
«Я просто гуляю!»/«Вы задержаны!»: хронология акции протеста в Вологде 31 января
После акции протеста в Вологде в отделы полиции доставлены десятки людей
С 1 февраля один из моногоспиталей Вологды прекратит прием пациентов с коронавирусом
Подросток, сделавший матерную надпись на здании правительства Вологодской области, стал фигурантом уголовного дела
В Череповце пятиклассник в столовой толкнул учителя: в школу вызвали полицию
Вологжанам вручают предупреждения об ответственности за участие в несанкционированной акции
Два человека погибли в ДТП с КамАЗом и «Ладой» в Бабушкинском районе
Евгения Доможирова арестовали на пять суток за шествие в Вологде 23 января
Мошенники украли деньги со счёта 18-летнего студента из Вологды

Последние новости

На трамвайных остановках в Череповце поставят модульные павильоны

Они собираются как конструктор, пишет на своей странице мэр города Вадим Германов

744
0

Череповецкая «Северянка» одержала три победы в трех матчах

С 2 по 4 февраля прошли матчи финального этапа Чемпионата России по волейболу, среди команд Высшей лиги "А"

660
0

В Череповце пенсионера будут судить за покушение на убийство жены

Обвиняемому и потерпевшей по 72 года

776
0

Выставка работ великоустюгского живописца Бориса Студенцова откроется в Вологде 5 февраля

Большинство пейзажей посвящены Великому Устюгу и его окрестностям

674
0

С заседания суда по поводу митинга 31 января Евгения Доможирова доставили в больницу

Глава «Движения «Вместе» обвиняется в организации не согласованного с властями публичного мероприятия

1126
0

282 новых случая коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки

299 человек выздоровели, 8 умерли

770
0

В Череповце осудили двух братьев, угнавших «Ягуар» из автосервиса

Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима

873
0

Суд оправдал учредителя ООО «МиМП» Елену Минакову по делу о преднамеренном банкротстве фирмы

В её действиях не нашли состава преступления

906
0

Встреча с биографом Александра Башлачёва состоится в Череповце 17 февраля

Мероприятие пройдёт в день памяти рок-музыканта

426
0

По делу о смерти активиста в отделе полиции Вологды назначены дополнительные экспертизы

Об этом NewsVo рассказали в прокуратуре Вологодской области

1305
0

Тотьмича, укравшего чужой мотобуксировщик, разыскали по оставленным следам

Возбуждено уголовное дело

399
0

Музей на колёсах «Поезд Победы» можно посетить в Вологде с 7 по 9 февраля

Посещение музея бесплатное по предварительной записи

311
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительницы Сокола будут рожать в Вологде: работа местного отделения родовспоможения приостановлена
На трамвайных остановках в Череповце поставят модульные павильоны
Череповецкая «Северянка» одержала три победы в трех матчах
В Череповце пенсионера будут судить за покушение на убийство жены
Выставка работ великоустюгского живописца Бориса Студенцова откроется в Вологде 5 февраля
С заседания суда по поводу митинга 31 января Евгения Доможирова доставили в больницу
282 новых случая коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки
 
31.01.2021 [Общество]

«Я просто гуляю!»/«Вы задержаны!»: хронология акции протеста в Вологде 31 января

5444
0
04.02.2021 [БлогоVO]

Вологда (Vologda) 2010 — 2020. Было — Стало

561
0
04.02.2021 [Обзор Прессы]

«Сжимали мне кулаки, угрожали, что будут ломать пальцы и кисти рук»

543
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика