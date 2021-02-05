Жительницы Сокола будут рожать в Вологде: работа местного отделения родовспоможения приостановлена

В Сокольской ЦРБ из-за отсутствия врача-анестезиолога приостановили работу отделения родовспоможения. Акушер-гинеколог после осмотра будет отправлять рожениц в Вологду, в областной перинатальный центр.

— Мы приостановили оказание помощи при родовспоможении в Сокольской ЦРБ в связи с те, что там в настоящее время нет анестезиолога, который должен входить в состав бригады при оказании помощи женщинам при родоразрешении. Это временное явление, которое случилось. Расстояние небольшое от Сокола до Вологды. Это требование министерства здравоохранения, чтобы при оказании помощи при родоразрешении была полная бригада специалистов: акушер-гинеколог, анестезиолог и педиатр. Как только ситуация у нас улучшится, я думаю, что всё мы возобновим, — отчитались специалисты департамента здравоохранения Вологодской области в ходе одного из оперштабов в правительстве региона, состоявшемся в январе.

В центральной районной больнице «Премьеру» рассказали, что, если роды будут уже «в ходу», то в этом случае экстренную помощь в Соколе всё же окажут. Во всех остальных случаях будут возить в Вологду. Когда в ЦРБ примут на работу анестезиолога, пока не ясно. Ориентировочный срок - сентябрь.