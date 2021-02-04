С 2 по 4 февраля прошли матчи финального этапа Чемпионата России по волейболу, среди команд Высшей лиги "А". В финал вышли четыре команды, занявшие места с первого по четвертое на предварительном этапе. Команды проведут четыре тура в городах-участниках финала. Очки, набранные на предварительном раунде, будут суммироваться с очками в финале.

Первый тур прошел в Екатеринбурге. Лидер Предварительного этапа, череповецкая «Северянка», одержала три победы в трех матчах. Всухую со счетом 3:0 обыграли хозяек, «Уралочку-2-УгРЭУ», остальные два матча завершились со счетом 3:1. Череповчанки взяли верх над курским «ЮЗГУ-Атом» и «Сахалином».

Второй тур финального этапа пройдет в Южно-Сахалинске с 26 по 28 февраля.