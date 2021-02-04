В Череповце пенсионера будут судить за покушение на убийство жены

72-летний череповчанин предстанет перед судом за угрозу убийством и покушение на убийство супруги. Инцидент произошел 23 октября 2020 года в квартире дома на проспекте Победы.

По версии следствия, мужчина поссорился со своей женой, и в ходе конфликта схватил ее двумя руками за шею.

— Сдавливая ее, он высказал в адрес 72-летней женщины угрозу убийством, которую та воспринимала реально, исходя из алкогольного опьянения, агрессивного поведения и физического превосходства супруга. Утром 01.11.2020 между супругами вновь произошла ссора, в ходе которой нетрезвый мужчина решил расправиться с женой, вооружился находившимся на кухне ножом, и нанес ей удар в область грудной клетки, то есть в место расположения жизненно-важных органов человека, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Довести до конца преступный умысел мужчине не удалось — потерпевшая оказала активное сопротивление и покинула квартиру. Позже ей своевременно была оказана медпомощь. Пенсионерка получила ранение, проникающее в плевральную и брюшную полости, которое опасно для жизни и расценивается как причинившее тяжкий вред здоровью.