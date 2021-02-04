282 новых случая коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 282 новых случая коронавирусной инфекции, 299 человек выздоровели, восемь умерли. Такие данные 4 февраля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 33 967 пациентам. Большая часть из них — 29 129 человека — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 649 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что кислородную станцию оборудуют в Вологодской городской больнице № 1, на базе которой работает коронавирусный моногоспиталь. Пусконаладочные работы выполнят в ближайшее время, после чего оборудование будет запущено в эксплуатацию.