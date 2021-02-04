Тотьмича, укравшего чужой мотобуксировщик, разыскали по оставленным следам

04.02.2021 [Происшествия]

В Тотьме полицейские раскрыли кражу мотобуксировщика, принадлежащего местному жителю. Мужчина пояснил, что транспорт стоял у его дома на улице Офицерской. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска направились по следам, оставленным от мотособаки. Следы привели оперативников в гаражный кооператив, обнесенный сплошным забором. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Злоумышленника — 30-летнего местного жителя — задержали. Он признался в содеянном и сказал, что украл технику для личного пользования. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража
фото: пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

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