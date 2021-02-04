Выставка работ великоустюгского живописца Бориса Студенцова откроется в Вологде 5 февраля

04.02.2021 [Культура]

Персональная выставка живописца Бориса Студенцова откроется 5 февраля в Доме Корбакова в Вологде.

Борис Анатольевич живёт и работает в Великом Устюге. Помимо написания картин он преподаёт в детской художественной школе имени Шильниковского с 1986 года, а 1989 года ещё и руководит этой школой.

Среди работ Студенцова есть разные направления живописи, но большинство картин – это пейзажи. И многие из них посвящены Великому Устюгу и его окрестностям. 

Открытие выставки состоится 5 февраля в 18:00. Попасть на него можно по предварительной записи по телефонам: (8172) 72-79-02; (8172) 72-14-33; (8172) 72-79-02.

Посетить выставку можно до 14 марта по адресу: Вологда, Октябрьская, 13 со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник и вторник.

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