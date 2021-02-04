Музей на колёсах «Поезд Победы» можно посетить в Вологде с 7 по 9 февраля

Поезд Победы приедет в Вологду на три дня – с 7 по 9 февраля, сообщает Вологда.рф. Это музей на колесах с экспозицией, которая рассказывает о временах Великой Отечественной войны.

– «Поезд Победы» — это уникальный передвижной музей, – рассказывается о музее на его официальном сайте. – В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны — непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах. Предвоенные годы — Великая Отечественная — Победа. По этому историческому маршруту посетителей ведет девушка Лидия. Лидия — не просто аудиогид: это — собирательный образ поколения, юная советская девушка. Ее судьба — это судьба страны. Лидия делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления, опытом Победы. В 1941-м ей девятнадцать: она пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза. Вместе с Лидией, вместе с ее прототипами — нашими предками — мы пройдем путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина. Мы увидим войну глазами свидетелей тех страшных и героических событий.

Эффект присутствия создают 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, а также манекены, изготовленные по изображениям реальных людей ушедшей эпохи. Для создания их костюмов использовались реальные предметы одежды и оружия 30-х-40-х годов.

Посетить музей можно бесплатно 7, 8 и 9 февраля с 10:00 до 18:00 по предварительной записи на сайте проекта. Регистрация откроется за несколько дней до прибытия музея в Вологду.

Также можно в любое время совершить виртуальный тур по музею по ссылке.

