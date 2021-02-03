В Вожегодском районе суд взыскал 47 тысяч рублей с местной жительницы, чьи козы повредили чужую машину

В Вожегодском районе суд рассмотрел иск владельца машины «Lifan» к хозяйке коз, которые повредили его автомобиль. Мужчина просил взыскать с ответчика 47 900 рублей возмещения материального ущерба.

Инцидент произошёл в начале сентября 2020 года. Ответчик пояснила, что содержит трёх коз серого цвета и чёрного козла. В тот день животные паслись за забором её участка, и, как утверждала женщина, не могли повредить автомобиль. Истец, в свою очередь, показал, что он сам и свидетели видел коз возле машины.

«Из материалов дела следует, что при осмотре места происшествия участковым уполномоченным полиции на автомобиле Валентина были обнаружены повреждения лакокрасочного покрытия левых дверей, крышки багажника, бампера, левого порога, задней правой двери в виде царапин», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Стоимость восстановительного ремонта составила 44 400 рублей. Кроме того, мужчина заплатил 3500 рублей за техническую экспертизу. Суд постановил взыскать эти деньги с владелицы животных. Женщина попыталась оспорить решение в суде, но её жалобу не удовлетворили.