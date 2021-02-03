Скончалась уроженка Вологды, призер олимпиады 1960 года по конькобежному спорту Тамара Рылова

В Санкт-Петербурге скончалась мастер спорта СССР по конькобежному спорту, уроженка Вологды Тамара Рылова, сообщает городской Комитет по физической культуре и спорту.

Тамара Николаевна родилась 1 октября 1931 года в Вологде. Выступала за ДСО «Буревестник», сборные Ленинграда и СССР (1955 — 1964). На VIII Олимпийских зимних Играх завоевала бронзовую медаль на дистанции 1000 метров.

Тамара Рылова — абсолютная чемпионка мира 1959 года в многоборье, неоднократный призер чемпионатов мира в многоборье. Неоднократная абсолютная чемпионка СССР, 11-ти кратная победительница всесоюзных первенств на отдельных дистанциях, 4-х кратная рекордсменка мира и Советского Союза.