Вологжан приглашают на онлайн-экскурсию по рубцовским местам

Межрегиональную молодёжную онлайн-встречу «Мой Рубцов» проведёт 4 февраля Юношеский центр имени писателя Тендрякова.

В рамках этой встречи студенты из нескольких регионов расскажут интересные факты о рубцовских местах.

– Ведущим встречи выступит Денис Абросимов, студент 2 курса Института социальных и гуманитарных наук Вологодского государственного университета, начинающий поэт и ценитель творчества Николая Михайловича, – рассказывают в юношеском центре. – Всего у нас будет 9 выступающих с докладами по 5 минут. Молодые люди из нескольких регионов: Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей подготовили рассказы о местах, где бывал Рубцов и какие вехи его творчества с этими местами связаны.

Встреча пройдёт в рамках 3Р-фестиваля «Россия. Родина. Рубцов». Фестиваль включает в себя 8 мероприятий, объединённых общей темой «Мой Рубцов». Это будут «Моё первое знакомство с поэзией Рубцова», «Выбор жизненного пути Колей Рубцовым», «Море», «Друзья», «Рубцов-читатель» и другие.

Начало онлайн-встречи 4 февраля в 16:00 по ссылке.