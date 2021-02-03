Пойманная в Вологде больная лиса нуждается в поддержке

Больной лисе, которую отловили в черте города Вологды в январе, требуется помощь.

Ранее NewsVo сообщал, что в январе животное удалось отловить в районе Ковырино. В течение нескольких дней жители этого района видели облезлую, покачивающуюся лису. Потом её удалось поймать и передать на лечение ветеринарам.

Сейчас лечением животного занимаются волонтеры Общества защиты животных «Велес». Лиса находится на передержке в одном из частных домов Вологодского района, в отдельном вольере.

– И уже видны значительные изменения, – сообщает ТОС Ковырино. – Состояние животного заметно улучшилось. Открылись и заблестели глаза, видны небольшие изменения по состоянию шерсти. Однако, об окончательном выздоровлении лисы пока говорить ещё рано.

По словам волонтеров, лисе необходимо хорошее питание: мясные обрезки, субпродукты, рагу.

Всех, кто хочет помочь, просят обращаться волонтеру «Велеса» Ольге Клюквиной по телефону 89115335334.

На фотографиях: лиса на обследовании в ветклинике сразу после поимки и спустя неделю в вольере.

